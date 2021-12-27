Правительство поможет Иркутской области компенсировать затраты на тушение лесных пожаров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правительство окажет поддержку регионам для компенсации затрат на тушение лесных пожаров. В перечень включена и Иркутская область. В федеральном центре будет выделено больше 1,7 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Принятое решение он озвучил на совещании с вице-премьерами 27 декабря.

- Это серьёзная, а главное, непредусмотренная нагрузка на региональные бюджеты, – отметил председатель правительства. – Рассчитываем, что эти ассигнования помогут погасить кредиторскую задолженность, возникшую из-за непредвиденных расходов на тушение лесных пожаров.

Средства будут направлены в Коми, Якутию, на Камчатку, Чукотку, в Ханты-Мансийский автономный округ и Приангарье.

Также председатель правительства напомнил, что в 2021 году сгорело 10,3 миллионов гектаров тайги, а в некоторых регионах приходилось вводить режим ЧС. Для тушения пожаров, особенно в удалённых территориях, регионы активно пользовались силами и средствами Минобороны, МЧС и «Авиалесоохраны», привлекали вертолёты частных компаний.

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