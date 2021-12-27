Движение через железнодорожный переезд в Култуке будет ограничено 28 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На железнодорожном переезде на 5302 километре Восточно-Сибирской железной дороги, расположенном в поселке Култук, будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим на пересечении с дорогой А-333 направления Култук – Монды 28 декабря будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщают в пресс-службе ВСЖД.

- Движение автотранспортных средств через переезд в указанный день будет ограничено с 10:00 до 17:00, - рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги. - Для автотранспортных средств высотой до 3,4 м имеется альтернативный путь проезда под железнодорожным мостом.

Водителей просят быть внимательными и учитывать временные изменения при планировании поездок.

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