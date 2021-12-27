Иркутянина осудят за попытку украсть 10,3 миллиона рублей бюджетных средств Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Иркутске перед судом предстанет руководитель строительной компании за попытку многомиллионного мошенничества. По версии следствия, в январе прошлого года мужчина внес в налоговую декларацию фиктивные сведения о том, что его фирма оплатила поставку товарно-материальных ценностей. Сумма налога на добавленную стоимость, которую согласно декларации, сибиряку должны были возместить из федерального бюджета, составила свыше 10,3 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, - отметили в ведомствах.

Теперь уголовное дело будет передано в Октябрьский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.

Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области, расследовано СУ СК России по региону.

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