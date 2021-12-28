Небольшой снег ожидается в Иркутске 28 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Какой будет погода в Иркутске 28 декабря? Синоптики Иркутского Гидрометцентра говорят, что сегодня в областном центре будет немного прохладнее, чем вчера: днем уличные термометры покажут -14…-16.

- Утром в Иркутске выпадет небольшой снег, в течение дня осадков больше не ожидается, - рассказывают метеорологи. – В городе дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, облачность будет переменной.

Кстати, по данным Яндекса, в Иркутске сегодня повышенная влажность – 81%, и высокое атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба.

Погода в Иркутской области 28 декабря также будет с переменной облачностью, синоптики обещают местами небольшой снег, ветер 5-10 м/с, и до -13…-18 днем, в низинах до -23…-28. В северных и верхнеленских районах холоднее – до -20…-25, при облачности до -30…-35.

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