200 человек и 50 спецмашин убирают снег в Иркутске 28 декабря

200 человек и 50 машин убирают снег в Иркутске 28 декабря. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске продолжается уборка снега. Больше 200 человек и 50 специализированных машин вышли на улицы областного центра еще в 4 утра. Работы начинаются, как можно раньше для того, чтобы подготовить дороги к часу пик. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– В первую очередь прошли участки с наибольшей проходимостью, спуски и подъемы, – рассказал директор МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков. - Сейчас ведется очистка остановочных карманов, прометание магистральных улиц. К вывозу снега приступим в ночное время, чтобы не создавать пробки. Аналогичным образом выстроена работа на мостовых переходах, парках и скверах.

Стоит отметить, что городское предприятие обслуживает более 900 километров дорог Иркутска с примыкающей к ним тротуарной сетью.

По прогнозам синоптиков, снегопад в областном центре сохранится еще сутки. Водителей просят соблюдать увеличенную дистанцию между автомобилями во избежание дорожно-транспортных происшествий.

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