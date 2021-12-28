Новогодние ярмарки открылись в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске открылись новогодние ярмарки, где каждый может найти необычный подарок. Шесть стилизованных под небольшие деревянные домики торговых точек развернули в сквере Кирова. С 30 декабря по 14 января здесь будут продавать новогодние сувениры, детские игрушки, воздушные шары и разные вкусности, горячую кукурузу и сладкую вату. Вместе с тем стартовал фестиваль мастеров народного промысла «Иркутский Арбат». 20 иркутян представляют свои изделия на улице Урицкого. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

–Чтобы поддержать иркутских мастеров и ремесленников, подарить горожанам возможность приобрести оригинальные новогодние подарки, администрация организовала на площади перед зданием «Дома Быта» выставку – продажу изделий декоративно-прикладного искусства, – рассказала начальник департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Анна Дудкевич. - Специально для этого установили торговые ряды. Здесь можно выбрать сувенирную продукцию, поделки из камня, игрушки и украшения ручной работы. Работа ярмарки продлится до Нового года.

Напомним, фестиваль народных ремесленников проводят в Иркутске с 2013 года. Главная цель «Иркутского Арбата» - это помощь в самореализации творческих горожан, а также знакомство жителей и гостей столицы Приангарья с работами иркутских мастеров и ремесленников.

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