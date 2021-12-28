В Иркутске произошел первый пожар из-за фейерверка Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске произошел первый пожар из-за фейерверка. 24 декабря в 3:53 в пожарно-спасательную службу города поступило сообщение о том, что в многоэтажке загорелся балкон. Когда спасатели прибыли на место, хозяева квартиры самостоятельно сбили пламя. Огнём были повреждены домашние вещи на площади 0,5 квадратного метра. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В ходе проверки по факту пожара дознаватели МЧС России выяснили, что неизвестными лицами под окнами жилых квартир было установлено пиротехническое изделие, - рассказали в ведомстве. - При запуске пиротехнический заряд попал на балкон квартиры на четвертом этаже, после чего возник пожар.

Напомним, с 27 декабря в регионе введен особый противопожарный режим. В этот период запускать фейерверки и пользоваться другой пиротехникой возможно только на предназначенных для этого площадок. Также использовать пиротехнику запрещено, если рядом находятся люди, животные, материальные ценности. Обязательно соблюдение расстояния, прописанного в инструкции по применению.

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