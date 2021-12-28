Электропоезд «Новогодний экспресс - 2022» отправился в первый рейс из Иркутска

Электропоезд «Новогодний экспресс - 2022» отправился в рейс из Иркутска. Фото: ВСЖД

В свой первый рейс 27 декабря отправился праздничный электропоезд. Пассажиров «Новогоднего экспресса - 2022» на вокзале Иркутск-Пассажирский поздравляли Дед Мороз и Снегурочка. Также волшебники вручали подарки. Об этом сообщают в пресс-службе ВСЖД.

- На Восточно-Сибирской железной дороге начал курсировать праздничный электропоезд, украшенный светодиодной иллюминацией, он свяжет столицу Прибайкалья с городом Зима, - рассказали в пресс-службе ВСЖД.

По информации Байкальской пригородной пассажирской компании, празднично оформленный состав будет ежедневно совершать путешествие до завершения новогодних каникул.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новогодние ярмарки открылись в Иркутске. Подарки и сувениры можно купить в сквере Кирова и на улице Урицкого. (подробности)

Пробки в максимальные 10 баллов сковали Иркутск вечером, 27 декабря. Рассказываем, где автомобилистом придется постоять. (подробности)