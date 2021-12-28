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Здоровье28 декабря 2021 7:17

Меньше 500 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки

А выздоровели более 2,2 тысяч человек
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
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Меньше 500 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки

Меньше 500 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За сутки в Иркутской области заболели коронавирусом еще 499 человек. По сравнению с предыдущими днями, этот показатель стал ниже. По данным на 28 декабря, общее число заразившихся опасной инфекцией за время пандемии - 155 620 жителей Приангарья.

- Госпитализировано 2 872 (-165), выздоровело 130 262 (+2218), умерло 7 041 (+17), - пояснили в оперативном штабе региона. - Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 583 (+1).

Тем временем, эпидемия ОРВИ в Иркутской области пошла на спад, хотя и случаи гриппа все еще фиксируются.

Напомним, что ограничения, связанные с пандемией, в нашем регионе стали постепенно смягчать. Так, QR-коды больше не проверяют на входах в торговые центры , а только в отдельных павильонах, а кафе и кинотеатры до 3 января могут работать круглые сутки - но корпоративы в них проводить нельзя.