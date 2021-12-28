Восьмибалльные пробки сковали Иркутск днем 28 декабря

Днем 28 декабря Иркутск снова сковали пробки. Помимо всеобщей предновогодней спешки, движение на улицах областного центра, вероятно, замедлил выпавший снег. В 15:00 Яндекс оценил пробки в областном центре в 8 баллов.

- В Иркутске 8 баллов, это на 4 балла больше, чем обычно в это время во вторник,- сообщает Яндекс. - Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 16 часам достигнут 4 баллов, но затем начнут расти и к 18 часам достигнут 8 баллов.

На данный момент транспорт «стоит» на улицах Джамбула, Боткина Маяковского, в сторону Глазковского моста, а также в Спортивном переулке. В центре города движение затруднено на участке улицы Карла Маркса, от пересечения с Киевской до пересечения с Марата. Также автомобильный затор наблюдается на улицах Ленина, 3 Июля, Трилиссера , Пискунова, 25 Октября, Советская, Декабрьских Событий и Партизанская. В Свердловском округе движение затруднено на улицах Лермонтова и Старокузьмихинской. Также пробки образовались на пересечении Объездной дороги с улицей Трактовой.

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