Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 декабря 2021 7:29

Восьмибалльные пробки сковали Иркутск днем 28 декабря

В течение часа количество заторов на дорогах областного центра начнет снижаться
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Восьмибалльные пробки сковали Иркутск днем 28 декабря

Восьмибалльные пробки сковали Иркутск днем 28 декабря

Днем 28 декабря Иркутск снова сковали пробки. Помимо всеобщей предновогодней спешки, движение на улицах областного центра, вероятно, замедлил выпавший снег. В 15:00 Яндекс оценил пробки в областном центре в 8 баллов.

- В Иркутске 8 баллов, это на 4 балла больше, чем обычно в это время во вторник,- сообщает Яндекс. - Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 16 часам достигнут 4 баллов, но затем начнут расти и к 18 часам достигнут 8 баллов.

На данный момент транспорт «стоит» на улицах Джамбула, Боткина Маяковского, в сторону Глазковского моста, а также в Спортивном переулке. В центре города движение затруднено на участке улицы Карла Маркса, от пересечения с Киевской до пересечения с Марата. Также автомобильный затор наблюдается на улицах Ленина, 3 Июля, Трилиссера , Пискунова, 25 Октября, Советская, Декабрьских Событий и Партизанская. В Свердловском округе движение затруднено на улицах Лермонтова и Старокузьмихинской. Также пробки образовались на пересечении Объездной дороги с улицей Трактовой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

200 человек и 50 спецмашин убирают снег в Иркутске 28 декабря. Снежная погода в городе продержится еще сутки. (подробности)

Пробки в максимальные 10 баллов сковали Иркутск вечером, 27 декабря. Рассказываем, где автомобилистом придется постоять. (подробности)