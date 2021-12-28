Фото: пресс-служба ИГУ.

Иркутский государственный университет предоставляет широкие возможности для научной деятельности не только для граждан России, но и для иностранцев. Например, возможность заниматься гидрополитикой привела в ИГУ гражданина Афганистана Рахими Абдул Мунира, который в начале декабря прилетел в нашу страну в рамках гуманитарной миссии Минобрнауки России, Посольства России в Афганистане и российских вузов.

Напомним, в начале декабря авиабортами минобороны в Россию прибыла первая группа студентов из Афганистана, в числе которых был Рахими Абдул Мунир (вторая группа прибыла 18 декабря). Миссия по вывозу граждан Афганистана проходит по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина для продолжения или начала учебы в российских вузах. Как отметил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков: «Наша задача — обеспечить им возможность получить качественное высшее образование в комфортных условиях и в безопасности».

Приехавший в ИГУ Рахими Абдул Мунир являлся аспирантом первого года другого российского вуза — Уральского государственного горного университета (направление подготовки «Науки о Земле»). При этом на своей родине молодой человек работает преподавателем географии в национальном университете имени Аль-Бируни. Разное направление обучения и профиля работы стали причиной перевода афганца в ИГУ.

Рахими Абдул Мунир:

— Специальность, по которой я обучался в Уральском государственном горном университете, не соответствует моей базовой подготовке, и полученный впоследствии диплом горного университета, как оказалось, не будет признан министерством высшего образования Афганистана. Поэтому я написал заявление вашему министру с просьбой рассмотреть вопрос моего перевода в Иркутский государственный университет, где существует профиль подготовки по специальности «География», которая соответствует ряду специальностей и профилю моей базовой подготовки, а также отвечает требованиям министерства высшего образования моей страны.

В Иркутском государственном университете Рахими Абдул Мунир обучается на третьем курсе аспирантуры географического факультета. Тема его научно-исследовательской работы «Геополитический анализ бассейна реки Амударья» — это одна из крупнейших рек Афганистана, которая была и остается причиной множества гидрополитических проблем.

Научный руководитель Рахими Абдул Мунира — доктор географических наук, профессор кафедры географии, картографии и геосистемных технологий ИГУ Наталья Сысоева отметила, что аспирантом уже определены основные положения научного исследования, сформулирована гипотеза исследования, описаны методы, этапы исследования, инструменты сбора данных и анализа, определена сфера использования результатов работы.