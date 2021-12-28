Семь спортивных объектов в Иркутской области начнут ремонтировать в 2022 году Фото: Олег УКЛАДОВ

В Приангарье капитальный ремонт семи объектов спорта планируют начать в 2022 году. В том числе бассейн «Солнечный» в жилом районе Энергетик в Братске, спорткомплекс ДЮСШ имени Г.М. Сергеева в Зиме, спортзал в Усолье-Сибирском, стадионы в поселке Бохан и в селе Ирхидей Осинского района. Вместе с этим работы начнут в спорткомплексах в поселках Залари и Чунский. Капитальный ремонт планируют завершить в 2023 году. На это из областного бюджета выделят больше 227,3 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на главу региона.

- В следующем году в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы также продолжится капитальный ремонт спортивного комплекса на улице Маяковского в Черемхово, ремонт и благоустройство прилегающей территории здания плавательного бассейна муниципальной спортивной школы олимпийского резерва «Ангара» в Ангарске, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Ремонт продолжат в детском оздоровительном центре «Олимпиец» в Усть-Илимске, на территории которого установят спортивные площадки и благоустроят велосипедную дорожку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экспертиза КП: Где и за сколько купить живую елку в Иркутске. Новогодние елочные базары открылись в Иркутске. (подробности)

Будь здоров:5-летний малыш из Бурятии поблагодарил Владимира Путина, который исполнил его мечту. 5-летний мальчик из Бурятии пожелал Владимиру Путину здоровья за то, что тот исполнил его мечту. (подробности)