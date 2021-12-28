Пункты вакцинации откроются в Иркутске 2 и 3 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новогодние праздники иркутяне смогут сделать прививку от коронавируса. Пункты вакцинации откроются 2 и 3 января. Напомним, помимо 15 кабинетов в больницах и поликлиниках, пациентов, желающих пройти иммунизацию, принимают в торговых и бизнес-центрах, частных медицинских клиниках, а также на базе вузов. Также пункты развернуты в «Сибэкспоцентре», Иркутском диагностическом центре, консультативно-диагностической поликлинике «Профессорская клиника» ИГМУ. Ознакомиться с полным списком адресов можно ЗДЕСЬ. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции будут работать с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в ежедневном режиме, как и кабинеты неотложной медицинской помощи, - рассказали в администрации областного центра. - Со 2 по 6 января, а также 8 января 2022 года в обычном режиме будут принимать участковые терапевты и педиатры, врачи-специалисты, специалисты лечебно-диагностических, перевязочных и процедурных кабинетов.

Стоматологическую, акушерско-гинекологическую, психиатрическую, наркологическую, фтизиатрическую, амбулаторную дерматовенерологическую помощь в амбулаторных условиях в период со 2 по 6 января и 8 января 2022 года иркутяне смогут получить по графику дежурного режима, установленному приказом главного врача больницы.

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