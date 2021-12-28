Больше 8 тысяч пожилых жителей Иркутской области нашли работу в 2021 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8200 пожилых жителей Приангарья были трудоустроены 2021 году благодаря центрам занятости. 2210 из них – это люди предпенсионного возраста, остальные - и пенсионеры. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на данные регионального министерства труда и занятости.

- Для содействия в трудоустройстве центры занятости предоставляют комплекс государственных услуг по поиску подходящей работы, проводят индивидуальное консультирование, социальную адаптацию на рынке труда, профессиональную ориентацию, - рассказали в региональном минтруда.

Для повышения конкурентоспособности на рынке труда людей старше 50 лет организовано обучение. В 2021 году в федеральных и региональных образовательных организациях курсы профессиональной подготовки прошли 900 человек.

Обучение проводилось по профессиям и направлениям профподготовки, востребованным на рынке труда: обучение компьютерной грамотности, поварское, кондитерское дело, парикмахерское искусство, библиотечное дело и другие. После завершения обучения 60 % пожилых людей сохранили свои рабочие места или были трудоустроены на новые.

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