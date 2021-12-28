Кодекс ледовых путешественников разработали в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области создали кодекс ледовых путешественников. Он включает в себя перечень основных правил поведения на льду Байкала. Его авторы хотят таким образом обезопасить туристов, защитить экологию озера и сохранить лед гладким до конца сезона. Кодекс разработан инициативной группой представителей туристического бизнеса при участии агентства по туризму Иркутской области и Сибирской Байкальской ассоциации туризма (СБАТ). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.

- Зимний Байкал сегодня очень популярен у туристов. Кодекс ледовых путешественников позволит сохранить первозданную красоту льда в туристический сезон, напомнит, что к уникальной природе озера нужно относиться очень бережно, — отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

При этом воспользоваться кодексом могут не только путешественники, но и туроператоры, проводники, гиды и водители.

Для организаторов отдыха подготовлены практические рекомендации: как установить биотуалет, как организовать пикник, чтобы не осталось неприглядного кострища, куда выливать пищевые отходы. Для гидов и проводников собраны советы по сохранению экологии при организации туров.

Для информирования самостоятельно путешествующих туристов подготовлены наклейки, героем которых стала нерпа Байка. Она обращается к туристам и рассказывает им, как безопасно и с заботой о природе вести себя на льду. Такие наклейки будут размещены на транспорте, который работает на льду.

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