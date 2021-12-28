Девять школ и три детских сада построят в Иркутске в ближайшие три года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие три года в Иркутске построят девять школ и три детских сада. Так, в следующем году откроют блок на 500 мест школы № 14, общеобразовательную школу на 1275 мест по улице Багратиона, пристрой на 200 мест к школе № 75, а также детский сад в микрорайоне Лесной. В 2023 году будет завершено строительство начальных блоков на 500 мест каждый к школам № 57 и № 53. Также в городе появится еще два детских сада: в 6-м микрорайоне Ново-Ленино и в районе Нижней Лисихи. В 2024 году планируют возвести еще четыре школы: на улицах Ярославского, Норильская, в районе Нижней Лисихи и микрорайоне «Союз». Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Мы наращиваем темпы строительства школ и детских садов, - рассказал заместитель мэра - председатель комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Евгений Харитонов. - Впервые за долгое время выходим на уровень советских показателей. Для сравнения: в 1960 годы, когда был одобрен генеральный план реконструкции и застройки Иркутска, за семилетку планировалось создать 12600 мест в школах. Мы поставили цель: ввести более 7000 мест за три года работы. На сегодня есть уверенность, что мы этих показателей достигнем.

Также в течение года объем средств на строительство объектов в комитете увеличился с 200 миллионов до одного миллиарда рублей.

Сегодня в стадии проектирования находится общеобразовательная школа по улице Мелентьева в Свердловском районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семь спортивных объектов в Иркутской области начнут ремонтировать в 2022 году. На это из областного бюджета выделят больше 227,3 миллиона рублей. (подробности)

Пункты вакцинации откроются в Иркутске 2 и 3 января. Амбулаторные центры лечения COVID и кабинеты неотложной помощи будут работать ежедневно. (подробности)

Больше 8 тысяч пожилых жителей Иркутской области нашли работу в 2021 году. 900 из них прошли профессиональную подготовку. (подробности)