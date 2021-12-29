До -16 и снег ожидаются в Иркутске 29 декабря днем

До -16 и снег ожидаются в Иркутске днем 29 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Облачно с прояснения и небольшой снег. Такой будет погода в Иркутске 29 декабря. К тому же и ветер северо-восточный подует со скоростью 3-8 м/с. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Днем в областном центре столбики уличных термометров покажут -14…-16 градусов, - говорят метеорологи.

Кстати, по данным Яндекса, выпадет сегодня 9% от месячной нормы осадков. Атмосферное давление сегодня составляет 737 миллиметров ртутного столба, что для данного времени года в нашем городе – высокое.

Погода в Иркутской области 29 декабря ожидается с переменной облачностью, небольшим снегом, ветров до 5-10 м/с. В регионе местами теплее, чем в Иркутске, синоптики обещают -9…-14, в низинах до -19…-24. Холоднее всего в северных и верхнеленских районах, там -21…-26, при натекании облаков и вовсе -31…-36. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья теплее всего - местами до -4.

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