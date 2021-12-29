Опубликован список площадок для запуска фейерверков жителями в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В регионе на время новогодних праздников введен особый противопожарный режим. Это означает, что запускать петарды, фейерверки можно только в строго выбранных специалистами для этого местах. В Приангарье подготовлено 60 площадок для запуска салютов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Спасатели также настоятельно рекомендуют читать инструкции на пиротехнических изделиях, не запускать их пока все люди, животные, а также материальные ценности не будут находиться на расстоянии, указанном в инструкции или далее.

К выбору изделий также нужно подходить ответственно, покупая только сертифицированную продукцию. Стоит отметить, что в области уже произошел первый пожар из-за фейерверка. В ночь на 24 декабря в иркутской многоэтажке загорелся балкон. В МЧС установили, что возник он из-за того, что запал от запущенного под окнами дома салюта попал на балкон на 4 этаже.

Список подготовленных площадок:

Ангарск:

1.Парк ДК «Нефтехимик»

2.Парк им. 10-летия Ангарска

3.Парк ДК «Современник»

4.Парк «Строителей»

5.Площадь перед музеем Победы

6.Площадь Ленина

7.Сквер Декабристов

8.Набережная реки Китой

9.Сквер за дворцом ветеранов

10.Сталинградская аллея

11.Парк за дворцом творчества детей и молодежи

12.Спортивная площадка (12 мкр.)

13.Площадка в районе домов 1,2,11 (22 мкр.)

14.Хоккейный корд, Новый-4 мкр.

15.Хоккейный корд, Юго-Восточный мкрн.

16.Территория сквера мкрн. Майск

17.Пустырь между ул. Заводская и пер. Молодежный, мкрн. Китой

18.Берег реки Китой, мкрн. Строитель

19.Территория бывшего здания поликлиники, мкрн. Шеститысячник

20.Территория бывшего ДК «Дружбы», мкрн. Цементный

Балаганский район

21.п.Балаганск, площадь центрального парка ул.Ленина

г. Бодайбо и Бодайбинский район

22.п. Перевоз, ул. Набережная

23.п. Балахнинск, ул. Школьная, 6 (пустырь)

Братск и Братский район

24. г. Вихоревка, ул. Ленина, 21 площадь «Братского центра культуры»

Заларинский район

25.рп. Залари, ул. Заводская, 1 район ЗМЗ (площадка напротив здания МБУК ИКЦ «Современник»)

26.рп. Залари, ул. Ленина, 76 (площадка напротив здания ММБУК «Родник»)

Иркутск

27. ул. Авиастроителей, 47

28.Стадион «Локомотив»

29.Парк «Комсомольский»

30.ул. Норильская, 1

31.Пустырь по бульвару Рябикова, между домами №№ 56, 101

32. р-н. ледокола «Ангара»

33.ул. Ленина, 14 Б

34.ул. Шевцова, 136 А

35.Байкальское кольцо, со стороны плотины ГЭС

36.ул. Маршала Конева, 30

37.пер. Академика Окладникова, 2 1/0

38.бул. Рябикова, 13 Г (пустырь около стадиона «Рекорд»)

39.ул. Доржи Банзарова, 1 А (пустырь у въезда перед ООО «Масложиркомбинат»)

40.ул. Маршала Конева, 22 (пустырь около МБОУ г. Иркутска «СОШ № 28»)

41.мкрн. Первомайский, 10 (пустырь около МБОУ г. Иркутска «СОШ № 6»)

42.мкрн. Первомайский, 57 (пустырь около МБОУ г. Иркутска «СОШ № 35»)

43.мкрн. Университетский (пустырь за ООТ «Гуманитарный центр»)

44.ул. Геологов, 8 и ул. Академическая, 11

45.Пустырь на территории пляжа залива Якоби

46. мкрн. Юбилейный, 50 (спортивная площадка)

47.мкрн. Юбилейный 101 (спортивная площадка)

48.ул. Бородина, 57 (пустырь напротив ФГУП «ВНИИФТРИ»)

Казачинско-Ленский район

49.п. Магистральный — площадка у ТОЦ

50.д. Ключи - у обелиска Памяти

Качугский район

51.Площадка для запуска пиротехники перед территорией ФОК «Рекорд» р.п. Качуг, ул. Ленских Событий 28 «б»

52.Площадка для запуска пиротехники во внутреннем дворе РЦДК ул. Красноармейская,42

53.Площадка на пустыре р.п. Качуг, ул. Пуляевского,77А

Куйтунский район

54.р.п. Куйтун ул. Российская, 3. Прилегающая территория - стадион МКОУ СОШ № 2 р.п. Куйтун

Баяндаевский район

55.с. Баяндай ул. Гагарина 42 уличная площадка около МБУК «Баяндаевский», МКСК - здание дома культуры

Осинский район

56.МО «Бурят-Янгуты». Перед зданием «КДЦ МО «Бурят»-Янгуты»

57.МО «Майск». Территория парка Победы

58.МО «Оса». Территория зоны отдыха ул. Чапаева 1а

Усолье-Сибирское и Усольский район

59.Усолье-Сибирское площадь ДК «Химик»

Чунский район

60.р.п. Чунский (Площадь Победы)