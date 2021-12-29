Родственников участника ВОВ Ефима Гупанова разыскивают в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске и в Приангарье разыскивают родственников участника Великой Отечественной войны Ефима Игнатьевича Гупанова. Останки воина были найдены во время поисковых работ под Харьковом историко-поисковым клубом «Святая Русь». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Иркутска.

Что известно о Ефиме Гупанове? Родился в 1904 году в Курской области, но на войну 31 августа 1941 года ушел из Иркутска, его призвал в Красную армию Кировский военный комиссариат областного центра.

- Его супруга Гупанова Анисья Андреевна во время войны проживала по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п.Усть-Орда, ул. Октябрьская, дом 31, Райпромкомбинат, - рассказали в администрации Иркутска.

Также специалисты назвали имя дочери участника Великой Отечественной войны – Александра. Женщина родилась в 1936 году. Иных сведений о семье воина – нет. Если кто-то знает о судьбе этой семьи и может подсказать, где найти родственников павшего солдата – обратитесь в Военный комиссариат Иркутской области.

КОНКРЕТНО

Военный комиссариат Иркутской области:

Тел. 8 (3952) 20-89-81.