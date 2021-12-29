Родственников участника ВОВ Ефима Гупанова разыскивают в Иркутске
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутске и в Приангарье разыскивают родственников участника Великой Отечественной войны Ефима Игнатьевича Гупанова. Останки воина были найдены во время поисковых работ под Харьковом историко-поисковым клубом «Святая Русь». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Иркутска.
Что известно о Ефиме Гупанове? Родился в 1904 году в Курской области, но на войну 31 августа 1941 года ушел из Иркутска, его призвал в Красную армию Кировский военный комиссариат областного центра.
- Его супруга Гупанова Анисья Андреевна во время войны проживала по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п.Усть-Орда, ул. Октябрьская, дом 31, Райпромкомбинат, - рассказали в администрации Иркутска.
Также специалисты назвали имя дочери участника Великой Отечественной войны – Александра. Женщина родилась в 1936 году. Иных сведений о семье воина – нет. Если кто-то знает о судьбе этой семьи и может подсказать, где найти родственников павшего солдата – обратитесь в Военный комиссариат Иркутской области.
КОНКРЕТНО
Военный комиссариат Иркутской области:
Тел. 8 (3952) 20-89-81.