В Иркутской области компания выплатила 57,6 миллионов рублей долга после ареста техники Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Арбитражный суд Приангарья обратилась лесопромышленная компания. Фирма поставила клиенту 54 кубических метров бревна лиственных и хвойных пород, но покупатель не оплатил заказ, нарушив условия договора. Суд вынес решение взыскать с компанию-должника 57,6 миллионов рублей в счет истца. Исполнительный лист поступил в Усть-Кутское районное отделение судебных приставов. Для добровольного погашения долга ответчику было предоставлено 5 дней. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области

- Задолженность погашена не была. В связи с чем, судебными приставами обращено взыскание на денежные средства на расчетных счетах организации, вынесен запрет на регистрационные действия в отношении 12 транспортных средств с целью дальнейшего ареста и реализации, - рассказали в ведомстве.

Побоявшись, что техника, которая необходима для производства, уйдет на торги, компания вскоре погасила задолженность перед лесопромышленным предприятием.

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