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Общество29 декабря 2021 4:35

Семибалльные пробки снова сковали дороги Иркутска днем 29 декабря

Это на 4 балла больше, чем обычно в это время в среду, по данным Яндекса
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Семибалльные пробки снова сковали дороги Иркутска днем 29 декабря

Семибалльные пробки снова сковали дороги Иркутска днем 29 декабря

Днем 29 декабря автомобилисты Иркутска продолжают стоять в пробках. Всеобщая предновогодняя суета стала главной причиной такой ситуации на дорогах областного центра. Также отмечается рост количества аварий. В 12:15 Яндекс оценил пробки столице Приангарья в 7 баллов.

- В Иркутске 7 баллов, это на 4 балла больше, чем обычно в это время в среду,- сообщает Яндекс. - Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться, но к 18 часам снова достигнут отметки в 7 баллов.

Наиболее напряженная обстановка традиционно в центре города. Так, на улице Байкальской продолжительное время в пробке стоит общественный транспорт. Заполненные битком троллейбусы не могут сдвинуться с места, по предварительным данным, из-за аварии. Согласно данным Яндекса, в полдень 29 декабря участок улицы от остановки «Диагностический центр» до «Театра Кукол» превратился в один большой затор. Подобная ситуация сохраняется на улицах Пискунова, Партизанская, Советская, Красноярская, Дзержинского, Декабрьских событий, Аэрофлотская, Урожайная и Ушаковская.

Движение затруднено на Култукском тракте в сторону города, а также при подъезде к Академическому мосту. Пробки сохраняются на улицах Лермонтова, Фаворского, Маяковского, Джамбула и в Спортивном переулке.

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