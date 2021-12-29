Режим повышенной готовности введен в Иркутске с 30 декабря по 10 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске с 30 декабря по 10 января будет действовать режим повышенной готовности. Это нужно для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций. Во всех подразделениях администрации города определены ответственные лица, составлены графики дежурств на время действия режима. В муниципальных предприятиях сформированы бригады для оперативного реагирования в случае возникновения ЧС, подготовлена спецтехника. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- На территории Иркутской области на время новогодних и рождественских праздников установлен особый противопожарный режим, - напомнили в администрации областного центра. - Он подразумевает усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения, общественного порядка и усиление федерального государственного пожарного надзора за соблюдением требований пожарной безопасности.

Вместе с тем нельзя забывать о том, что в период особого противопожарного режима использовать пиротехнику разрешено только в отведенных для этого местах. Для запуска петард и салютов в Иркутской области местные администрации подготовили 60 специальных площадок, 22 из них на территории Иркутска.

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