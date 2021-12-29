23,3 километра дорог отремонтировано в Иркутске в 2021 году. Фото: администрация Иркутска

За строительный сезон 2021 года в Иркутске отремонтировано и введено в эксплуатацию 23,3 километра автомобильных дорог. В том числе был вовремя завершен очередной этап реконструкции путепровода по улице Джамбула. Также заключен контракт на капитальный ремонт путепровода на 2-й Батарейной. К работам там приступят в следующем году. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– В этом году на всех магистральных улицах использовали щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА). Он усиливает прочность покрытия и увеличивает межремонтные сроки. В местах стыковки смежных полос асфальта использовали битумно-мастичную ленту. Это позволяет избежать разлома покрытия, – рассказал заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.

Помимо ремонта дорожного покрытия на участках были обустроены велосипедные дорожки, смонтировано современное светодиодное освещение, установлены световые конструкции возле пешеходных переходов. На нескольких улицах впервые появились островки безопасности и выделенные полосы для общественного транспорта.

Также в 2021 году в результате претензионной работы недобросовестных строителей обязали выплатить администрации Иркутска более 14 миллионов рублей штрафов и пенни. За счет этих средств удалось отремонтировать улицу Ударника в центре города.

Работы по капитальному ремонту Верхней набережной и улицы Карбышева перенесены на 2022 год. Качество будет контролироваться представителями администрации совместно с независимым Стройконтролем.

Напомним, что в 2022 году в Иркутске по проекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано более 20 километров дорог.

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