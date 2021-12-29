Тренировку по ликвидации аварии на сетях провели в Ленинском округе Иркутска

Тренировка по ликвидации аварии на сетях провели в Ленинском округе Иркутска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском округе Иркутска прошла тренировка по ликвидации аварии на сетях электроснабжения в жилом комплексе. По условиям учений из-за низких температур дома могли остаться без теплоснабжения. Отработать порядок действий особенно важно в преддверии новогодних праздников, так как в этот период нагрузка на сети сильно увеличивается. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Во время тренировки отработаны задачи по эвакуации людей, размещению в пунктах временного пребывания, организации питания, обеспечению порядка и пресечению фактов мародерства и паники, - рассказали в администрации областного центра. - Одновременно с этим определен порядок действий по устранению аварии и восстановлению работоспособности систем энерго- и теплоснабжения.

В учениях были задействованы специалисты МКУ «Безопасный город», главы округов, руководители профильных комитетов администрации города, представители электросетевых компаний и полиция Иркутска. Участники тренировки также проверили готовность ПВР, расположенного в здании школы № 69.

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