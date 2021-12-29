Два зоопарка в Иркутске получили бессрочную лицензию на работу с животными. Фото: Иркутский зоосад

Бессрочную лицензию на работу с животными в культурно-зрелищных целях получили Иркутский ботанический сад и Сибирский зоопарк, как в микрорайоне Солнечный в областном центре, так и поселке Никола на Байкале. Документ выдан на основании результатов успешно пройденной внеплановой проверки. Информация о лицензии внесена в Реестр лицензий Россельхознадзора 17 декабря. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

- Сегодня в Приангарье содержанием и использованием животных в культурно-зрелищных целях занимаются 12 предприятий, - отметили в ведомстве. - Только 6 из них получили лицензии на право осуществления этой деятельности: кроме вышеупомянутых – это Иркутский нерпинарий, Байкальский музей Иркутского научного центра в поселке Листвянка, «Общество любителей животных «Конный мир» в Братске и Иркутский государственный цирк.

Напомним, согласно законодательству лицензии до конца года должны получить все цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации, а также индивидуальные предприниматели, которые для работы содержат и используют животных. С 1 января 2022 года работа этих организаций без лицензии не допускается.

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