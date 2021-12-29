Новая снегоуборочная техника поступила в пять районов Иркутской области. Фото: Упрдор "Прибайкалье"

Колесный бульдозер К-700 поступил в филиал «Казачинско-Ленский» Дорожной службы Иркутской области. Он работает на одном из самых сложных участков - перевале Даван, где снежный покров может достигать трех метров. Также в декабре новая техника появилась в Тулунском, Нижнеилимском, Качугском районах и Усть-Ордынском Бурятском округе. В 2021 году областная дорожная служба приобрела технику и оборудование на общую сумму 500 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максима Лобанова.

- В первом квартале 2022-го тяжелый грейдер, а также погрузчик поступят в Бодайбинский район, - отметили в профильном министерстве. - В дальнейшем закупка техники будет осуществляться в зависимости от объема дорожных работ, проводимых в тех или иных территориях.

Ускорить процесс уборки снега в 2022 году планируют на нескольких трассах региона. Дорожные пункты, где будет находиться спецтехника, расположат на участках «Таксимо – Бодайбо», «Бодайбо – Кропоткин – Перевоз» в Бодайбинском районе. Такой же пункт организуют и в Казачинско-Ленском районе на перевале Даван.

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