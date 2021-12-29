МЧС опубликовало видео с нарушениями в иркутском ТРЦ «Сильвермолл» Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В региональном МЧС опубликовали видео с нарушениями пожарной безопасности, из-за которых временно приостановили работу ТРЦ «Сильвермолл». На кадрах видны заваленные мусором вентиляционные камеры и заблокированные эвакуационные выходы. В соцсетях ведомства отметили, что это лишь малая часть грубейших нарушений, всего их было выявлено 30.

- По многочисленным просьбам наших подписчиков хотим показать несколько фотографий с нарушениями из торгового центра, который накануне был опечатан и закрыт, - рассказали в ведомстве. - Они красноречиво свидетельствуют, что владельцы торгового центра наплевательски относятся к требованиям пожарной безопасности. Ряд нарушений - неисправность систем противопожарной защиты (системы оповещения, системы дымоудаления), захламленные эвакуационные пути и запертые эвакуационные выходы - являются грубейшими, ставят под угрозу жизнь и здоровье людей в случае ЧС.

Напомним, ранее в СК сообщили о том, что менеджер торгового центра был задержан по подозрению в попытке подкупить заместителя начальника одного из отделов областного ГУ МЧС. Чтобы не направлять материалы дела в суд, он лично передал спасателю 1,5 миллиона рублей и дорогое шампанское. Сотрудник от взятки отказался.

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