«Ростелеком» в Иркутске подарил пенсионерам «Азбуку интернета»

«Азбука интернета». Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» вручил учебники «Азбука интернета» участникам отчетно-выборной конференции регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Иркутской области». На мероприятии, которое состоялось сегодня, 28 декабря, прошла презентация образовательного пособия, разработанного специально для людей пожилого возраста.

В учебнике подробно, с учетом возраста обучающихся, представлены темы, начиная с простых, таких как устройство компьютера, правила работы с текстовыми и видеофайлами. Здесь же авторы учебника показывают, как дистанционно получать государственные и муниципальные услуги, совершать коммунальные платежи, заказывать медикаменты, общаться в социальных сетях и мессенджерах.

«В Иркутской области более пяти тысяч пенсионеров и людей пожилого возраста прошли обучение с начала старта программы “Азбука интернета”. Самой пожилой студентке Надежде Петровне Мягковой из Братска, которая стала лауреатом конкурса “Спасибо интернету” в 2017 году, на момент участия в программе исполнился 101 год, — отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. — Сегодня ей 106 лет, она пользуется интернетом и своим примером вдохновляет других пенсионеров».

«Выражаем благодарность компании “Ростелеком” за многолетнее сотрудничество, за обучение старшего поколения компьютерной грамотности, за прекрасно разработанные учебные печатные материалы, позволяющие людям серебряного возраста изучать на дому основы интернета, пользоваться им и быть активными участниками онлайн-сообщества», — отметила председатель правления регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Иркутской области Надежда Козлова.

Разработчики программы «Азбука интернета» — «Ростелеком» и Пенсионный фонд России—реализуют образовательную программу для граждан старшего поколения и людей с ограниченными возможностями с 2014 года. В связи с эпидемиологической обстановкой с июня 2021 года на портале «Азбуки интернета» доступны рекомендации по дистанционному обучению.

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