135 семей получили ключи от новых квартир в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В канун Нового года 135 иркутских семей получили новое жилье взамен аварийного. В микрорайоне располагается школа и детский сад. Дома в Правобережном и Ленинском округах, в которых проживали 349 человек, признали непригодными для жизни в 2013-2014 годах. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Наш дом был признан аварийным 7 лет назад. Старая «двушка» в 40 квадратов. Теперь у нас просторная квартира в 49 квадратных метров. Большой балкон, на 2 комнаты. Очень рады такому подарку накануне нового года, – поделилась иркутянка Светлана Красичкова.

Квартиры новоселам сданы «под ключ». Работы проводились в рамках адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Иркутска, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 – 2025 годах». На эти цели из бюджета Иркутска было выделено более 380 миллионов рублей.

Всего в 2021 году новоселье отметили 286 семей. В 2022 году планируется расселить 295 семей из 10 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда.

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