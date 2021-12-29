Подозреваемого в краже оборудования на 450 тысяч рублей разыскивают в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские разыскивают 28-летнего мужчину, обвиняемого в краже. 13 декабря сибиряк похитил оборудование из организации по ремонту и обслуживанию техники, расположенной на улице Фурье областного центра. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мужчина похитил оборудование на сумму, превышающую 450 тысяч, - отметили в ведомстве.

Горожан просят помочь в розыске подозреваемого. Тех, кто узнал мужчину и владеет информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом в полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подозреваемых в краже майнингового оборудования на полмиллиона рублей задержали в Иркутске. Четырех мужчин доставили в отдел полиции из-за ложных номеров на автомобиле. (подробности)

Жительницу Тайшета осудят за гибель двух детей при пожаре. Когда произошла трагедия, женщина отдыхала с подругой. (подробности)