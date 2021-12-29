Медицинская компания «Инвитро» открыла 1700-й медицинский офис в Иркутске. Фото компании.

Новый современный медицинский офис «Инвитро» торжественно открыт на ул. Байкальской, 208 в Иркутске. В нем можно пройти более 2500 видов лабораторных исследований, а также получить консультации врачей - терапевта, гинеколога, невролога, эндокринолога и других.

- Это юбилейный, 1700-й медицинский офис сети крупнейшей компании в области лабораторной диагностики и медицинских услуг «Инвитро», - рассказал генеральный директор ООО «Инвитро-Сибирь» Александр Хамидулин. - Отмечу, что пять лет назад в Иркутске мы открыли два офиса, сейчас их уже 11, а еще жители Приангарья могут посетить «Инвитро» в Ангарске и Братске. Мы видим, что наши услуги востребованы, количество исследований растет. Причиной послужило и то, что появились тесты, связанные с диагностикой COVID-19. В то же время спрос на обычные анализы для диагностики других заболеваний не снизился.

По статистике, в 2021 году более 250 тысяч иркутян стали пациентами «Инвитро». Им провели свыше миллиона исследований.

- Мы очень серьезно относимся к качеству, - отмечает заместитель исполнительного директора «Инвитро-Сибирь. Иркутская область» Светлана Березина. - Это подтверждают соответствующие сертификаты мирового уровня, которые имеют далеко не все лаборатории. Высокая точность результатов анализов, самое современное оборудование - все это является отличительными признаками «Инвитро».

Медицинская компания «Инвитро» открыла 1700-й медицинский офис в Иркутске. Фото компании.

«Инвитро» выполняет редкие и сложные исследования, использующиеся для диагностики аутоиммунных и генетических заболеваний. Самыми востребованными являются общий анализ крови, биохимические тесты, гормоны щитовидной железы, инфекции методом ИФА (ВИЧ, гепатиты В и С), витамин Д. В последнее время много исследований проводится на коронавирус - ПЦР-тест и антитела к SARS-CoV-2, а также в рамках постковидной реабилитации.

- Мы выдаем результаты анализов на коронавирус с QR-кодом, и они обязательно располагаются на портале «Госуслуги», - объяснила Светлана Березина. - Что касается нового медицинского офиса на Байкальской, то помимо лабораторных исследований здесь можно получить врачебную консультацию. Мы стараемся, чтобы в каждом районе города жители могли получить медицинскую помощь в шаговой доступности. Офис работает с 7.30, результаты анализов готовы на следующий день после их сдачи и доступны в электронном виде.

В планах у «Инвитро» расширять сеть медицинских офисов в Иркутской области. В компании отмечают, что востребованы большие форматы, когда в просторном помещении пациент может не только пройти исследования, но и посетить врача, в том числе узких специалистов. В офисах сети доступны такие услуги, как УЗИ внутренних органов, ЭКГ, кольпоскопия, инъекции, вакцинация. В Иркутске работают три выездные бригады медиков, которые берут анализы на дому.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ

От 1,5 до 3,5 млн рублей составляют инвестиции для открытия медицинского офиса в регионах.

Более 2500 видов лабораторных исследований доступно в «Инвитро».

Крупнейшая в Восточной Европе сеть медицинских офисов в 6 странах и 8 самыми современными лабораторными комплексами.

1 000 000 исследований выполнятся ежедневно.