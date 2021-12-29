В Иркутске умер Юрий Рыбин, заслуженный тренер России по легкой атлетике. Фото: администрация Байкальска

28 декабря умер Юрий Рыбин, заслуженный тренер России по легкой атлетике, а также заслуженный работник физической культуры и спорта Иркутской области. Юрий Николаевич посвятил спорту Приангарья 60 лет своей жизни. Им были подготовлены выдающиеся легкоатлеты – победители и призеры всесоюзных, всероссийских и международных соревнований, среди которых участники Олимпийских игр. Об этом сообщают в пресс-службе регионального министерства спорта.

- Юрий Николаевич обладал хорошими организаторскими способностями, природным талантом видения происходящих в российском и мировом спорте прогрессивных процессов по подготовке спортсменов высокого класса, имел громадный опыт и глубокие знания в области подготовки олимпийского резерва, - рассказали о Рыбине коллеги.

Умер Юрий Рыбин, заслуженный тренер России по легкой атлетике, на 82 году жизни. Прощание с ним пройдет 3 января с 12.00 до 14.00 в спорткомплексе «Байкал-Арена» по адресу: Иркутск, ул. Байкальская, 267 И.

СПРАВКА КП

Юрий Рыбин родился в 1939 году в Иркутске. В юношеские годы защищал честь родного края на соревнованиях, после окончания Омского государственного института физической культуры в 1964 году преподавал физическое воспитание в учебных заведениях города, а с 1977 года начал заниматься тренерской деятельностью.

За свой многолетний самоотверженный труд, неравнодушное отношение к любимому делу он награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью».