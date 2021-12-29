Житель Иркутской области отправится в колонию на 15 лет за зверское убийство родной бабушки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутский областной суд признал виновным 28-летнего жителя Усолья-Сибирского в убийстве своей 82-летней бабушки. Он проживал с женщиной в одной квартире, нигде не работал и существовал за счет пожилой родственницы и подработки. Мужчине стало известно, что его бабушка хранит дома 120 000 рублей. В августе 2020 года он без разрешения взял эти деньги и потратил на свои нужды. Когда женщина потребовала внука вернуть долг, сибиряк решился на убийство. Об этом сообщают в пресс-службах Иркутского областного суда, региональных СУ СК и прокуратуры.

- Находясь в квартире и вооружившись двумя ножами, злоумышленник стал наносить пожилой женщине множественные удары, в том числе в жизненно важные части тела – голову, шею, - рассказали в ведомствах. - Совершив убийство, подсудимый расчленил тело, после чего останки сокрыл в уличном металлическом контейнере, а также в подвальном помещении гаражного бокса.

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. После отбытия основного наказания судом назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев.

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