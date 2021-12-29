Аварийное отключение электричества произошло в Иркутске и районе 29 декабря Фото: Евгения ГУСЕВА

Аварийное отключение электричества произошло в Иркутске и районе 29 декабря. Под отключение попали часть Свердловского округа Иркутска и поселка Маркова. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- Электроснабжение временно отсутствовало в зданиях на улице Вампилова, в микрорайонах Первомайский и Сергиев Посад, а также в ДНТ Зеленая горка, СНТ Юбилейный, СНТ Юбилейный-1, СНТ Юбилейный-2, - рассказали специалисты.

Устранить неисправность удалось меньше, чем за два часа.

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