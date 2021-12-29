Отключение отопления в Иркутске 30 декабря запланировано в трех десятках домов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отключение отопления в Иркутске 30 декабря планово проведут в 32 домах в четырех городских округах. Теплоснабжения не будет от 5 до 11 часов. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- Отключение отопления в Иркутске 30 декабря необходимо для ремонта тепловой сети по улице Помяловского, 15 в Свердловском районе, в Правобережном нужен ремонт теплосетей по улицам Сухэ-Батора, 1, Халтурина, 15а и 3-я Красноказачья, 3, - говорят специалисты. - В Октябрьском округе пройдут ремонтные работы на тепловой сети по улице Байкальская, 168.

Также в четверг будет проведен ремонт по улице Ширямова, 34а/1. Отключение отопления в Иркутске 30 декабря коснется жителей в домах на улицах Помяловского, Ширямова, Байкальская, Сухэ-Батора, Пролетарская, 3-я Красноказачья, Халтурина, Декабрьских Событий, Ледовского, в Деповском переулке (см. таблицу).

Отключение отопления в Иркутске 30 декабря 2021: адреса

Отключение отопления в Иркутске 30 декабря 2021: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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