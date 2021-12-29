Мельница и склад горят в Тулуне, площадь пожара 1200 квадратных метров Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Здание мельницы и прилегающий к ней склад горят в городе Тулун. Площадь пожара 1200 «квадратов». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сообщение о пожаре в здании по улице Эливаторная поступило в 18.55, - говорят спасатели. – В 19.43 пламя локализовано.

В тушении участвует 10 пожарных, задействовано четыре спецмашины. Причины случившегося пока неизвестны, их предстоит выяснить.

Мельница горит в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Читайте также:

Энергетики объяснили, почему зимой бывают плановые отключения электроэнергии под Иркутском. В деревне Грановщине специалисты встретились с жителями (подробности)

Моргенштерн заказал роллы сотрудникам детских домов в городах Сибири. Принять съедобные новогодние подарки согласились в Красноярске, Иркутске, Братске и еще трех городах (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08