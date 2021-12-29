Замерзшего насмерть в Дубне ребенка искали свыше 300 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Трагедия произошла накануне в городе Дубна Московской области. Там насмерть замерз 11-летний мальчик. Он отправился в школу, но сел не на тот автобус, вышел не та той остановке, плутал по городу, заблудился и погиб. Как искали ребенка корреспонденту NEWS.ru рассказала координатор ВПСО «Дубна» Оксана Курчицкая.

- Поиски продолжались больше суток, их вели свыше 300 человек, - поделилась с корреспондентом NEWS.ru Оксана Курчицкая.

Она также рассказала немного о семье мальчика. По ее словам, она неблагополучная: мальчика не проводили до автобуса, не посадили на социальный автобус, он сел в обычную маршрутку, подробности случившегося, а также, что сказал водитель общественного транспорта – здесь.

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