Стало известно, чем займется группа Госдумы РФ по защите христианских ценностей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Госдуме РФ группа по защите христианских ценностей существовала и раньше, накануне объявили о ее создании и в этом созыве. В нее входя представители всех фракций. Чем займутся ее участники корреспонденту NEWS.ru рассказал депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.

Народный избранник отметил, что первое заседание состоится уже в ближайшее время. В приоритете – поддержка многодетных семей, гуманитарных проектов, церковный раскол в Украине и миротворчество. Также будет прорабатываться проблема абортов не по медицинским показателям.

- Мы считаем, что при нынешнем вымирании населения нам нужно поддерживать деторождение и исключать аборты по немедицинским показаниям, - поделился с NEWS.ru Гаврилов. - Нужно поддерживать молодые семьи, стимулировать многодетность.

Что еще в повестке у «христианской» группы Госдумы – читайте здесь.

Читайте также:

Два зоопарка в Иркутске получили бессрочную лицензию на работу с животными. Из 12 организаций в Приангарье такой документ получили только 6 (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08