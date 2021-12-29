Прокуратура начала проверку после пожара в детском саду в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В шесть часов вечера 29 декабря в детском саду №139 в Иркутске загорелась кровля. Из здания до приезда пожарных 9 сотрудников дошкольного учреждения эвакуировали 70 детей. Причиной пожара стало короткое замыкание фонаря уличного освещения, расположенного на стене детского сада. После случившегося прокуратура Иркутской области начала проверку.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасном пребывании детей в учреждении, соблюдении противопожарного законодательства, - рассказали в организации. – После нее при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Пожарные потушили пламя в половине седьмого вечера. Никто из персонала детсада и ребятишек не пострадал, погибших нет.

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