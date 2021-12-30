Два сибиряка два месяца незаметно переводили себе деньги с чужого счета и покупали на них автомобили Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На севере Иркутской области, в Казачинско-Ленском районе, двух мужчин будут судить за кражу. Дело в том, что в ноябре местный житель заметил, что с его банковских счетов пропала приличная сумма в 370 тысяч рублей, и обратился к правоохранителям. Оказалось, что деньги своровали еще летом.

- По версии следствия, в июле-августе 2021 года обвиняемые, имея доступ к сотовому телефону потерпевшего, через приложение банковской организации переводили с его счетов крупные суммы денег, - пояснили в прокуратуре Приангарья.

Украденные деньги они тратили, как вздумается. Например, покупали подержанные автомобили. Теперь им предстоит ответить перед судом.

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