105 жителей Иркутской области умерли от отравления алкоголем в этом году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты бьют тревогу - по данным Роспотребнадзора, с января по ноябрь 2021 года алкоголем в Иркутской области отравились 508 человек, из них 105 умерли. Служба потребительского рынка и лицензирования накануне Нового года напоминает, как не нарваться на опасный контрафакт.

Так, сибиряков предупреждают, что нельзя покупать спиртное в палатках, киосках, павильонах, а кафе и рестораны должны иметь лицензию на торговлю горячительными напитками.

- Нужно осматривать бутылку, этикетку и наличие марки, - отмечают специалисты. - Необходимо обратить внимание, насколько ровно наклеена этикетка. Если она нанесена под углом, это может свидетельствовать о том, что алкоголь поддельный. Также подозрения могут вызвать неровные, кривые края, быстро отходящая краска при протирании ногтем.

Тревожный знак, если на этикетке не указана полная информация о производителе и о товаре, а сведения не совпадают с теми, что указаны на марке. Насторожить должна и чересчур низкая цена.