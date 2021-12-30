Безработица в Иркутской области упала до минимального показателя 0,9% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уровень безработицы в Иркутской области в концу года упал до 0,9%. Еще в начале года из-за коронавируса этот показатель повышался до 2,5%, а теперь даже ниже допандемийного (1,1% в 2019-м). Однако отметим, что здесь учитываются только те безработные, кто зарегистрирован в центрах занятости. Им помогали трудоустроиться, обучали, заключали социальные контракты.

- В 2021 году банк вакансий увеличился на 30% по сравнению с 2020 годом. Ежедневно на рынке труда Приангарья 4,5 тысячи работодателей представляют не менее 70 тысяч предложений. На одного человека, ищущего работу, приходится пять вакансий, - рассказали в правительстве региона.

Кроме того, жителей Иркутской области стали активнее привлекать на вахту в нашем же регионе.

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