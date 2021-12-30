Аферисты запугивают бизнесменов проверками после закрытия ТРЦ "Сильвер Молл" в Иркутске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После того, как в Иркутске временно закрыли ТРЦ "Сильвер Молл", активизировались мошенники. Они звонят предпринимателям, сначала запугивают проверками в праздничные дни, а затем предлагают дать им денег, чтобы избежать "рейдов".

- Только за утро 30 декабря на телефон доверия поступило шесть обращений от предпринимателей, которым звонили неизвестные, - рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области. - Как правило, при разговоре преступники используют приемы психологического давления, оперируют фамилиями чиновников, предлагают решить проблемы за крупную сумму в короткий срок.

Если вам поступил такой звонок, специалисты просят сразу обращаться в полицию. Ведь сотрудники МЧС о внеплановых проверках предупреждают официально, вручая уведомление. А у инспектора должен быть нагрудный знак с номером и документы.

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