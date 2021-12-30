Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 декабря 2021 5:19

Аферисты запугивают бизнесменов проверками после закрытия ТРЦ "Сильвер Молл" в Иркутске

Мошенники пытаются выманить деньги якобы за уход от рейдов
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Аферисты запугивают бизнесменов проверками после закрытия ТРЦ "Сильвер Молл" в Иркутске

Аферисты запугивают бизнесменов проверками после закрытия ТРЦ "Сильвер Молл" в Иркутске

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После того, как в Иркутске временно закрыли ТРЦ "Сильвер Молл", активизировались мошенники. Они звонят предпринимателям, сначала запугивают проверками в праздничные дни, а затем предлагают дать им денег, чтобы избежать "рейдов".

- Только за утро 30 декабря на телефон доверия поступило шесть обращений от предпринимателей, которым звонили неизвестные, - рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области. - Как правило, при разговоре преступники используют приемы психологического давления, оперируют фамилиями чиновников, предлагают решить проблемы за крупную сумму в короткий срок.

Если вам поступил такой звонок, специалисты просят сразу обращаться в полицию. Ведь сотрудники МЧС о внеплановых проверках предупреждают официально, вручая уведомление. А у инспектора должен быть нагрудный знак с номером и документы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работу ТРЦ «Сильвермолл» временно запретили в Иркутске из-за нарушений

(подробности)