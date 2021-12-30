Еще 463 человека заболели коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новых случаев коронавируса в Иркутской области с каждым днем фиксируется все меньше, хотя показатель все еще высокий. Так, по данным на 30 декабря, за сутки инфекция подтвердилась у 463 жителей региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 156 561 (+463), в том числе госпитализировано 2476 (-202), выздоровело 134 674 (+2217), умерло 7 076 (+18), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 583, - рассказали в оперативном штабе региона.

Напомним, в Иркутской области продолжается масочный режим, QR-коды проверяют только в отдельных точках, общепиту разрешено работать круглые сутки до 3 января, но корпоративы под запретом.

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