ТРЦ "Сильвер Молл" в Иркутске закрыт на 30 дней по решению суда Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Торгово-развлекательный центр "Сильвер Молл" на улице Сергеева в Иркутске полностью закрыт по решению суда на 30 дней, начиная с 27 декабря. Причина - нарушение требований пожарной безопасности.

- Запрещен въезд на автомобильную парковку, расположенную в здании, а также доступ посетителей и работников расположенных здесь предприятий и организаций, за исключением тех, кто устраняет нарушения, - пояснили в Свердловском районном суде Иркутска.

Напомним, в областном ГУ МЧС сообщали, что нашли в ТРЦ около 30 грубейших нарушений, в том числе и повторных, которые касаются содержания систем защиты от пожаров, эвакуационных путей и выходов.

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