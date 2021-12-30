Впервые за четыре года число детей-сирот в Иркутской области, которым нужно жилье, стало сокращаться. Фото: правительство Иркутской области.

В Приангарье в первый раз за последние четыре года стал сокращаться список детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, кому необходимо жилье. Об этом говорили на заседании в правительстве региона.

Так, в этом году планировали обеспечить квартирами 1176 детей-сирот, а удалось сделать это для 1213 сибиряков. Из них недвижимость получили 1057 человек, а остальным выдали соцвыплаты.

- Количество обеспеченных жилыми помещениями граждан в этом году превысило прирост очереди, - подчеркнул глава Иркутской области Игорь Кобзев.

По данным на 28 декабря, в списке - 14 730 детей-сирот, в том числе 10 835 совершеннолетних.

Для того чтобы было, куда расселять, в Иркутске построили и заселили дом на 240 квартир, в Шелехове - на 117 квартир, в Черемхове - на 64 квартиры, но здесь дом сдадут летом следующего года. В планах на будущий год - начать возводить дома для детей-сирот в Саянске, Тулуне, поселках Забитуй, Балаганск и Усть-Уда.

Также для этих целей власти покупают готовые квартиры в разных городах и поселках Иркутской области.

- В 2022 году планируется приобрести 604 жилых помещения, – заявила министр имущественных отношений региона Марина Быргазова.

Что касается социальных выплат, то их за два года получили 283 человека, а в следующем году предоставят еще 500.