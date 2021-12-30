8-балльные пробки сковали Иркутск вечером 30 декабря. Фото: Яндекс.Карты.

И снова иркутяне стоят в 8-балльных пробках. Неудивительно - канун Нового года, кто-то торопится вечером с работы домой, кто-то ездит по магазинам в поисках подарков и продуктов к праздничному столу.

Так, по данным сервиса Яндекс.Пробки, самые сильные заторы, как обычно, в центре города. Автомобилисты застряли на улицах Ленина, Тимирязева, Седова и 3-го Июля, на Партизанской и Карла Либкнехта, на Чкалова, Рабочей, Франк-Каменецкого. Приходится набраться терпения и тем, кто едет по улицам Фридриха Энгельса и Баррикад. Кроме того, пробки образовались и на улицах Джамбула, Боткина, 2-я Железнодорожная, Спортивном переулке, а еще на Академической и Сеченова. Судя по карте, в городе случилось несколько ДТП.

Но водители не унывают - коротают время, оставляя в онлайн-картах комментарии.

"Заранее, иркутяне, надо подарками закупаться!" - пишут одни.

"Домой доедем уже, видимо, в 2022-м" - шутят другие. - "Красный нынче в тренде!"