Металлодетекторы и ограждения установят в Новый год на сквере Кирова в Иркутске. Фото: администрация Иркутска.

В новогоднюю ночь многие иркутяне, по традиции, поедут на сквер Кирова полюбоваться красавицей-елкой и праздничными салютами. Специалисты позаботятся о безопасности во время гуляний.

- Вокруг сквера будут установлены специальные ограждения, с 21.00 проходить нужно будет через рамки металлодетекторов, - сообщили в администрации Иркутска. - На площади будут дежурить полицейские.

Кроме того, с 23.30 31 декабря до часу ночи 1 января нельзя будет пройти на мост через Нижнюю набережную, так как будут запускать праздничный фейерверк. Всего за порядком в центре города в новогоднюю ночь станут следить 64 правоохранителя.

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