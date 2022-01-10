Восьмибалльные пробки образовались в Иркутске 10 января утром. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 10 января оцениваются в 8 баллов. Из-за ДТП на съезде с Иннокентьевского моста, немного не доезжая улицы Сурнова, образовалась пробка от улицы Олега Кошевого. Переправа через реку Иркут также вся расцвечена красным на картах сервиса Яндекс.Пробки.

Далее заторы встретят автомобилистов на улицах Боткина, 2-ая Железнодорожная, Маяковского, немного затруднено движение на Глазковском мосту. Подъездные пути к Академическому мосту по направлению к центру также в пробках и со стороны Синюшиной горы и со стороны улицы Старо-Кузьмихинская. Улица Лермонтова также «красная».

Медленно едет транспорт и на улице Захарова перед плотиной ГЭС. На участках улиц Байкальская, Баррикад также есть трудные участки.

- В Иркутске 8 баллов, это на 1 балл больше, чем обычно в это время в понедельник, - отмечает Яндекс. - Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 10 часам достигнут 4 баллов.

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