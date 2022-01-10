Во ФСИН опровергли информацию о смерти заключенных ангарской колонии от голодовки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Информация о смерти двух заключенных ИК-2 от голодовки является ложной, сообщили в региональном ФСИН. Осужденные, которые ранее отказались от приема пищи, 9 января вернулись к распорядку дня и прекратили голодовку. Состояние их здоровья оценивают как удовлетворительное. Однако в период с 6 по 9 января в больнице при ангарской колонии №2 действительно скончались двое человек: 1 обвиняемый и 1 осужденный. Об этом сообщают в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

- 6 января в палате больницы был обнаружен обвиняемый без признаков жизни, незамедлительно прибыли медицинские работники, реанимационные мероприятия результатов не дали, была констатирована смерть осужденного. Обвиняемый по медицинским показаниям содержался в палате один. Предварительная причина смерти – суицид, - отметили в ведомстве.

Также 9 января в 01:45 от сердечно-сосудистой недостаточности скончался осужденный, который при жизни страдал от тяжелого заболевания.

По всем фактам проводится проверка. Информация передана в СУ СК России по Иркутской области.

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